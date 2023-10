Mart Hiob: piiskopid ja Tartu

Kuigi Tartu asulakohana on juba muinasaegne, siis Tartu kui linna ajalugu saame lugeda alates keskajast. Tartu linna loomise üks suuremaid «süüdlasi» on aga katoliku kirik, kes pärast mitmeid meelemuutusi otsustas peaaegu täpselt 800 aastat tagasi just Emajõe kaldale püstitada piiskopile lossi ja toomkiriku.