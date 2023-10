Kõik, mida Eesti teadlased on 21. sajandi esimeses veerandis suutnud ja tahtnud rakubioloogia kohta kirja panna, on nüüd kolm kilo ja 370 grammi kaaluvas kriitpaberile trükitud rakubioloogiaõpikus olemas. Hea une raamatuks see ei sobi, sest kui teos uinuvale inimesele vastu pead koksatab, saab ta korraliku obaduse. Ka on nalja heidetud, et see on kahe tudengi raamat – üks hoiab, teine lehitseb. Niisuguse õpiku koostamisega said hakkama Tartu ülikooli rakubioloogiaprofessor Toivo Maimets ja vivaariumi juhataja Sulev Kuuse, kes intervjuud andes kõikidele küsimustele vastuseid anda ei osanud.