Seevastu on tema meelest vale, et linnavalitsus jagab igal aastal üle saja tasuta parkimise loa oma töötajatele või muudele organisatsioonidele, selleks aastaks 149, lisaks oli augustis 1149 tasuta parkimise luba elektriautodele.

Küsitavusi on ka invaparkimisega, sest väljastatud parkimiskaarte kontrollida on pehmelt öeldes keeruline. Kuusik on olnud enese sõnul ka tunnistajaks, et need võivad olla kallitel autodel ja näinud, kuidas siresäärne näitsik invakaardiga autost spordiklubisse tõttab.