juhtkiri ⟩ Maailm Tartule lähemale

Tunnistagem, Tartu ühendused on olnud aastakümneid kestnud võitlus, mille viljad on seni hapud ja väikesed, mõne üksiku erandiga. Me ikka veel üksnes unistame täielikult neljarajalisest maanteest Tallinna, me unistame sagedast ja kiirest rongiühendusest meie oma pealinna, aga ka Liivimaa pealinnaga. Meil on uuemal ajal olnud lennuliinid Riiga, Stockholmi, Helsingisse ja Tallinna, kuid kõik on vähese kliendihuvi ja tasuvuse tõttu hääbunud. Kui see oleks hea äri, poleks ükski vedaja liini kinni pannud.