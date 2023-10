Sellest johtuvalt ei taipa, miks on nii rikkalikul seeneaastal tarvis eksperimenteerida. Aeg-ajalt vupsab sotsiaalmeedias seeneentusiastide gruppidesse pilte postitajale tundmatust seenest küsimusega, mis see olla võiks ja kas ka süüa kõlbab. Ja kommentaarium kihab. Mõne seene tuvastamisel läheb isegi vaidluseks, kas tegu on suurepärase söögiseenega, mida võib otse pannile lõikuda, või on tegu sellisega, mis teeb tervisele tõsist häda. Ka terviseameti andmed räägivad sellest, et rikkalik seeneaasta on kaasa toonud tavapärasest enam mürgistusjuhtumeid.