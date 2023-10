Pallase galeriis on kolme uue näituse hulgas kõige tillem, kuid see-eest kõige üksikasjalikum «Disaini anatoomia». Disainer ja kunstnik Kerli Jõgi on väljapanekuks kujundanud aastaid kantud isiklikud teksapüksid, kuid nõnda, et ta on need üksik­osadeks lahti võtnud.