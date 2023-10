Tartlased saavad nüüdsest ehitusmaterjale ringkasutada

Tartu linnavalitsuse majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne ütles, et avalikkusel on kõrgendatud ja järjest kasvav huvi taaskasutuse ning ringmajanduse vastu. «Projekti Tartu ringrenoveerimine projekti käigus on ehitatud juba kolm kasutatud materjalidest rattapaviljoni ja suurimaks probleemiks ongi osutunud kasutatud materjalide kättesaadavus. Selle takistuse eemaldamiseks olemegi otsustanud panustada kasutatud ehitusmaterjalide vahenduskeskuse loomisesse,» ütles Lääne.

Loomulikult peavad aga materjalid olema taaskasutatavad, kasutuspotentsiaalita jäätmeid vastu ei võeta ja need tuleb viia jäätmejaama. Teenusepakkujal on õigus materjale tasu eest edasi müüa, kuid ostja jaoks on hinnad soodsamad kui ehituspoes ja lisaks on tegu keskkonnasõbraliku lahendusega.