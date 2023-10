Eesti kirjandusmuuseum korraldas Udmurdi Vabariigi auteadlase auks kolmepäevase konverentsi

Ettekannetega esinejatena on kavasse kirja pandud teadlasi Eestist, Ungarist, Soomest, Prantsusmaalt, Udmurtiast, Baškortostanist, Tatarstanist, Mari-Elist, Karjalast ja Komist. Neid on folkloristikaosakonna juhtivteaduri Mare Kõiva andmeil kokku 27.

Lähema vaatluse all on välitööde, traditsioonilise kultuuri tänapäevaste vormide ja mütoloogiauuringutega seotud teemad. «Niisuguste konverentside eelis on see, et need tõstavad väikese keele fookusesse,» ütles Kõiva.