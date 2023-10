Õpetajad said õpiku, kuidas lastel tunnis jalad kõhu alt välja saada

Õpetaja Pille Eha lisas, et liikudes jäävad asjad paremini meelde, liikumine võib tekitada huvi igava teema vastu. Ka aitab liikumine õpitut paremini kinnistada, näiteks korrutustabelit. Ning ainetunnis liikumine on üks viis üldise liikumisharjumuse soodustamiseks.

Õpetaja Anu Uusmaa täiendas öeldut mõttega, et tegelikult on lapsele mänglevalt ja liikuvalt õppimine väga loomulik. «Kui esimeses kooliastmes sellega teadlikult tegelda, siis on see harjumuspärane ka kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumiski,» arvas ta. «Kui aga vahele jäävad aastad, kus sellega üldse ei tegelda, siis hiljem on õpilasel raske aru saada, et võimalus vahepeal end liigutada aitab talle tunnis võimaluse paremini teadmisi omandada.»