Raadi kalmistu tähistab 250 aasta juubelit kultuurilooliste giidituuridega

Giidituure juhivad giid Kaspar Jassa, literaat ja kultuuriloolane Enn Lillemets, kirjandusteadlane Janika Kronberg ning helilooja ja muusikaloolane Alo Põldmäe. Kõigil oktoobrikuu laupäevadel kell 12 algavad giidituurid on huvilistele tasuta ja need saavad alguse Kalmistu tänaval Raadi kalmistu peaväravast.

Tartu vanimad praeguseni tegutsevad kalmistud said alguse aastal 1773. aastal senati ukaasist, mille Katariina II allkirjastas 1772. aasta 19. mail, mil Raadi mõisa maadel mõõdeti välja Jaani kiriku saksa, eesti ja vene koguduste matmispaigad. Hiljem need alad laienesid ja kujunesid Vana-Jaani, Maarja, Peetri ja Uspenski kalmistuks. 20. sajandi alguses lisandusid Raadile veel Ülikooli ja Sõjaväe (Garnisoni) kalmistu. Ukaasi järgi tuli kalmistud rajada asustustest, eeslinnade ja alevite majadest vähemalt 100 sülla, s.o 213 meetri kaugusele. 1773. aastal kordas Liivimaa kindralkuberner ukaasi sisu veel kord, keelates kategooriliselt matmise kirikutesse ja asula keskel asuvatele kalmistutele. Sama aasta septembris õnnistatigi sisse Jaama mõisa põllumaale rajatud Jaani kiriku saksa koguduse surnuaed.