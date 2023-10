Elusügis – ühel pool varjud, teisel pool valgus

Kunstnik Esti Kittus on tähelepanust nii liigutatud, et ta silmad on hetkega vett täis.

Tartu hooldekodu sügisnäitusel on kesksel kohal lillemaal, mil tulipunased õied ja mustjad varred. Punane on maalitud nii tugevalt, et kohati on selleski musta. Taustaks päikest täis maastik, ühel pool varjud, teisel pool valgus.