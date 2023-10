Korvpalli rahvaliigaga liitus rekordarv meeskondi

Rahvaliiga kannab nüüd uut nime – Terminal Lõuna-Eesti rahvaliiga. Mängud saavad olema otseülekandes internetis nähtavad. Kui varasematel hooaegadel võistles 2020. aastal alguse saanud Lõuna-Eesti rahvaliigas kümmekond meeskonda, siis tänavu on end seal üles andnud juba 21 tiimi. Põhjuseid on selleks mitu, kuid peamine neist on tõsiasi, et sellest aastast ei ole enam eraldi Tartumaa liigasid, niisamuti Tartu linna meistrivõistlusi.