Eilne registreerimisinfo näitas, et 12. linnamaratonile tuleb ligi 6000 jooksjat, nende seas lapsed. «Kui rattamaratoniga muretsesime, kas eelmise aasta osalejaarv tuleb täis või mitte, siis jooksumaratoniga on see juba ületatud,» rõõmustas korraldaja Indrek Kelk.