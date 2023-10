Dekaanid, tudengid ootavad sisemist õitsengut!

Käes on Tartu ülikooli dekaanide valimised. Dekaan on kui teerajaja, kelle ülesandeks jääb järgmisel neljal aastal rakendada kaasavat, arvestavat ja innovaatilist juhtimisstiili, milles koostöö iga huvirühmaga on edasiviiv jõud. Oleme ülikooli üliõpilasesindusega kokku pannud kuus tudengite ootust valituks osutuvatele dekaanidele.