Hiljuti nägin und, mis jäi mind väga häirima. Unes oli minu suvenaabriks eesti mees, kellel käis sageli külas temavanune meesterahvas. Kord tagaaias liikudes kuulsin naabriaiast venekeelset kõnet. Seal vestles naabrimees oma külalisega, kuid miks vene keeles? Pärimise peale mehed kohmetusid ja üks neist kohmas, et mõnd asja on ladusam vene keeles arutada.

Läbi aegade on meie ajaloos olnud perioode, kus eestlastele on peale surutud vene keelt ja venemeelsust. Seni oleme eestikeelseks ja eestimeelseks jäänud. Unes nähtu ja mõnedki viimase aja arengud Eestis panid kahtlema, kas nii ka jääb. Märgiline on, et peaministri perel olid siiani ärisuhted Venemaaga.