Lihtne ja lühike vastus pealkirjas esitatud küsimusele kõlab, et ei, see ei ole hullumeelsus. Inimestel on sageli hirm ettevõtluse alustamise ees, sest kogu see teekond tundub niivõrd keeruline, et enda seest on raske alustamiseks vajalik motivatsioon kokku korjata ja reaalsuseks pöörata. Seda hirmu toidab omakorda majanduslikult keerulisem periood, mil tulevik on veidi lahtine ning tundub võimatu midagi kindlat prognoosida.