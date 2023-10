Äsjasest laiaulatuslikust õppustest üürnikke ette ei teavitatud, sest selle eesmärk oligi kontrollida, kas elanikud on tutvunud üliõpilaselamute evakuatsiooniplaanide ja tegevusjuhenditega. Kinnitust leidis, et väga paljud ei ole kas reeglistikuga kursis või ei suhtu sellesse kuigi tõsiselt.

«Põhjus on ilmselt selles, et iga õppeaasta alguses juhtub üsna palju valehäireid selle tõttu, et üürnikud tegelevad toidu valmistamise ajal muude tegevustega ning toit läheb kõrbema. Samuti tehakse süüa selleks mitte ettenähtud kohtades,» rääkis olukorra tagamaadest üliõpilasküla majutusjuht Karen Tuul.