Arheoloogidele pole üllatus, et Toomemäel on muinasaegne asulakoht, kuid praegu käivatel päästekaevamistel joonistuvad selgelt välja kahe eri ajast pärit asulakoha jäljed. Ühes neist on elatud tõenäoliselt 8. sajandist 11. sajandi alguseni, teises 11. sajandi alguses pärast Jaroslav Targa sõjakäiku, millest algab Tartu kirjutatud ajalugu. Ühine on see, et mõlemad asulad on hävinud suures põlengus.