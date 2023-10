Ehkki õpilane viga ei saanud, on probleem tõsine, sest muinsuskaitse alla kuuluva koolihoone akendega on probleeme esinenud varemgi. Näiteks räägitakse siiani ühest 2011. aastal aset leidnud juhtumist, kus samuti aken tunni ajal eest ära kukkus.

Miina Härma gümnaasiumi aknad on tehtud selliselt, et nende avatuna hoidmiseks peab mingi kõrvalise abivahendi otsima. See põhjustas õnneliku õnnetuse.