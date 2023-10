OÜ Hotell Pallas juhatuse esimees Verni Loodmaa avaldas heameelt, et seekord sai stipendiumi näitleja, kes kannab endas Vanemuise parimaid traditsioone ja kelle rolle on olnud võimalik nautida juba aastakümneid.

Tartu Kultuurkapitali juurde loodud teatristipendiumi varasemad laureaadid on näitlejad Jüri Lumiste, Ott Sepp, Merle Jääger, Külliki Saldre, Karol Kuntsel, Maria Soomets, Linda Kolde ja Tanel Jonas, Margus Jaanovits, Marian Heinat ning Andres Mähar ja Priit Strandberg. 2019. aastal anti välja eristipendium kogu Vanemuise draamatrupile, et toetada ühist teatrireisi Kreekasse. 2022. aastal said Pallase teatristipendiumi Maarja Johanna Mägi ja Karol Kuntsel.