Tartu noortevolikogusse saab viimast nädalat kandideerida

«Töö noortevolikogus andis mulle hulga tutvusi üle Eesti ja ka välismaal ning väga head kogemused ürituste korraldamisest linnavolikogu komisjonide töös osalemiseni. Kõige toredam on aga see, et mul on selgus, millist tööd tahan tulevikus teha,» rääkis noortevolikogu IV koosseisu esimees Emma Kruusmäe. «Võib-olla leiad noortevolikogust oma kire noorsootöö, turunduse, ürituste korralduse või hoopis poliitika vastu.»