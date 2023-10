Pildid ja video ⟩ Tartu päästekomando sai jõudu juurde

Suur osa Tartu linna väljakutseid on Tartu kesklinna ja selle lähiümbrusse. See tähendab, et Tartu päästekomando (Aleksandri 11a) meeskonna töökoormus on olnud võrreldes teise Tartu linna päästekomando, Annelinna komandoga (Jaama 207) märksa kõrgem.