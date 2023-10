Pühapäeva pärastlõunal oli Tartu Kaubamaja ja Uueturu pargi vaheline ala muudetud takistusrajaks, kus kaheliikmelistel võistkondadel tuli ostukäruga läbida rada võimalikult kiiresti. Võistlus käis sel viisil, et üks võistkonnaliikmetest istus kärus ning teine lükkas. Poole raja peal tehti vahetus.

Et ei oleks liiga lihtne, tuli võistkondadel raja vältel sooritada ka erinevaid ülesandeid, lõiguti said võistlejad vastu silmnägemist ka topsitäie pulbervärvi. Ikka selleks, et oleks lõbusam.