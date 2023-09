Endine peaminister Andrus Ansip soovitab Kaja Kallasel rohkem rahvaga rääkida, et inimesed mõistaksid, mis meid ees ootab. Tema hinnangul ei ole peaministrite jaoks kunagi lihtsaid aegu ja Kaja Kallase tegevusele peaministrina saab hinnangu anda alles tulevikus.

Millised on volikogu meeleolud?

Arvan, et meeleolud alles kujunevad, optimism on meie moraalne kohus ja loomulikult inimesed loodavad, et elu läheb paremaks.