Pildid ⟩ Jõgeval valmis keskkonnaameti uus tehnoloogiahoone

«Oluline on see, et Jõgeval avatud keskkonnasäästlik tehnoloogiahoone hakkab sümbioosis tööle samal tänaval 2021. aastal avatud riigimajaga. Riigimajas töötavatel keskkonnaameti töötajatel on nüüd võimalik tööks vajalikku eritehnikat hoiustada kvaliteetsetes tingimustes ja, mis peamine, oma töökoha lähedal. Meil on hea meel, et maja on valminud suurepärase koostöö tulemusel ning saame olla osalised Jõgeva valla piirkonna arengus,» rääkis Riigi Kinnisvara projektidirektor Indrek Henk.