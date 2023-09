Pildid ⟩ Reformierakonna volikogu kogunes Tartusse aru pidama

Päevakavas on erakonna juhi Kaja Kallase ülevaade poliitilisest olukorrast ning erakonna peasekretäri Timo Suslovi ülevaade erakonna tegemistest. Samuti arutatakse 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks ettevalmistamist.

Volikogu koosviibimise avas erakonna volikogu esimees, kliimaminister Kristen Michal, tuletades meelde, et ajad on keerulised nii maailmas kui ka Eestis. Koosviibimise eel sõnas Michal, et on valmis ka selleks, et saalist võib kosta valitsusliikmete aadressil ka kriitikat.

«Reformierakonnas on kombeks, et eriarvamused erakonna juhtorganite ja otsuste vastu on lubatud,» sõnas Michal. Ta lisas, et pigem oleks kummaline, kui vaidlusi ei tekiks. «Paremad tulemused saavad tulla vaid läbi avameelse debati,» lisas Michal.

Riigikogu liige Maris Lauri sõnas enne koosviibimist, et ootab sündmuselt ülevaadet ja diskussiooni poliitilise olukorra asjus. «Kui on põhjust kritiseerida, siis tuleb seda teha, kui on põhjust arutada, siis tuleb arutada,» märkis Lauri.