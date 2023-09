Tartlased jõudsid suurõppusele Ussisõnad

Kolonelleitnant Raul Kütt lisas, et siis jätkub juhtimisalane väljaõpe taktikalise juhtimise põhitõdede meelde tuletamisega läbi erinevate plaanide, käskude ning ettekannete koostamise.

Reservväelased, kes on ligi 25 aastat tagasi läbinud ajateenistuse kutsutakse taas teenistusse, et anda täiendõpe relvastuse, varustuse kui ka mitmete miinide ning tankitõrjevahendite tundmaõppimine praktikas.

Lõuna maakaitseringkonna ülem lisas, et õppus kulmineerub koostegevusharjutusega, kus võimalikult realistlikes oludes harjutatakse oma esimese ülesande täitmist kontroll-läbilaskepunkte mehitades või erinevaid objekte kaitstes. «Kogu selle tegevuse õnnestumisel on oluline roll kõigil kutsututel reservväelastel, et ühiselt meie riigikaitset tugevamaks muuta,» ütles kolonelleitnant Kütt.