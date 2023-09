Juhtkiri ⟩ Tootsi lähetamine – mis meil sellest?

Enam kui 53 000 elanikku teevad sellest Euroopa Liidu piirilinnast rahvaarvult kolmanda linna Eestis. Eesti algab Narvas! See on paljutähenduslik lause seda enam, et probleeme, mida lahendada, on seal kuhjaga. Rääkima peab näiteks keeleõppest, mis võimaldaks Narvat paremini siduda Eesti vaimuruumiga, hoogustaks ettevõtlust ja parandaks üldist elujärge. Ühtlasi on see kõik julgeoleku küsimus.