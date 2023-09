VÄRSKE PODCAST ⟩ Kuidas tulevad kallinenud eluga toime tudengid?

Saate alguses arutavad tudengid, milline üliõpilaste õppeväline aktiivsus tänavu olnud on. Kui Tartu tudengipäevad on olnud nii osalejaterohked, et kõik osa võtma ei pääsegi, napib Uuetoa hinnangul jällegi neid, kes õhtustel aegadel linnapildis aega veedaksid.

Tudengiorganisatsioonide liikmed leiavad aga, et üliõpilased on jätkuvalt aktiivsed ning teotahtelised, kuigi kallinenud on nii toidukorv kui üleüldine elu.

Küll tunnistavad saatekülalised, et kerge ei ole ning hakkama saamiseks tuleb paljudel kooli kõrvalt tööl käia. Samas nentisid nad, et kes tahab, see jõuab ning tudengid on selles ehk kõige eesrindlikumad.