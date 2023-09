Vitraažid tõid Pauluse kiriku krüpti imelise valguse

Eakas kunstnik tuli Tartusse ise vaatama, et osaühingu Naaskel üks juhte Aivar Tamm koos kahe abilisega kinnitaksid tema haprad teosed igati akuraatselt. Need kujutavad püha kolmainsust, nagu seda tunnistavad kristlased, ehk ainujumala kolme põhiolekut – Isa, Poega ja Püha Vaimu. Kunstnik on seda kõike kujutanud sümbolitena.