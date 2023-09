Mida sina prügikasti panid? Linn kontrollib tartlaste jäätmeid

Projekti läbiviija, Ecomarketeri omaniku Margus Vetsa sõnul näitab senine tagasiside, et ligi 95 protsendis konteinerites leidub selliseid jäätmeid, mis ei peaks seal olema. See kinnitab, et linlased pole veel tänapäevast, keskkonda säästvat jäätmemajandust südameasjaks võtnud.