Tarmu Kurm: tasakaaluteerull viib inimesed tasakaalust välja

Eestist saab tõenäoliselt Euroopa kõrgeimate toiduainehindadega riik, sõnas kaubamaja juhatuse liige Erkki Laugus (EPL, 20.9). Talle sekundeeris suurtööstur Roland Lepp, öeldes, et kui rahvale head tahta, siis on toiduainete käibemaksu vaja langetada, sest kui see tõstetakse 22 protsendini, on Eesti Taani järel Euroopa Liidus teisel kohal (PM, 23.9). Professor Raul Eametsa sõnul läks keerulistel aegadel talupoeg ikka mõisniku juurde ja palus abi, sest pere oli näljas, sotsiaalselt vastutustundlik mõisnik ka aitas. Eesti ujub arenenud Euroopale vastuvoolu ja hoopis tõstab makse. (PM, 21.9)