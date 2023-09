Jaanus Kriisk: rattalinnaks pürgiv Tartu ei või mängida eludega

Viimaste aastate suhteliselt jõulised sõnumid ja direktiivid nõuavad just jalgrattale suurema rolli andmist linnaliikluses, ehkki tuhandeaastases Tartus on ka muid liikumisviise. Küsimus polegi selles, kas see on õige või vale, ikka rohkem selles, kas pakutud lahendused on ka turvalised.