Tänavuse aasta põllumehe tiitli pälvinud Airi Külvet (46) on Jõgevamaal Tõrve külas Pedja jõe kaldal oma vanaisa kodutalu maadel lihaveiseid kasvatanud paarkümmend aastat. Kuigi ta on pärit Tallinnast, pole tal talupidamisel kordagi tekkinud mõtet, et jätaks kõik sinnapaika.