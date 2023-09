Vesinikubuss läks Lätis katki. Tartu näidissõidud jäävad ära

Esialgse plaani kohaselt pidi vesinikubuss Tartusse jõudma juba kolmapäeval, kuid sama päeva lõunaajal selgus, et masina õhukompressor on lakanud töötamast.

«Kohe telliti varuosa, kuid juba teele saadetud jupp ei jõudnud õigeks ajaks kohale,» kõneles projekti eesvedaja Jaanus Tamm. Et varuosa saabumise aeg polnud veel neljapäeva päevalgi selge, otsustati Tamme sõnul Tartusse planeeritud proovisõit ära jätta ning keskenduda Tallinnasse 3. oktoobriks planeeritud demonstratsioonile.

Õhukompressori rike ei ole ainult vesinikubussile omane probleem, sarnaseid hädasid tuleb ette ka diisel- ja gaasibussidel. Küll aga on praegu katki läinud seade spetsiifiline. «Vesinikubusse on nii vähe, et pidime jupi kaugelt tellima, sellist universaalset varuosa ei ole paraku ladudest saada,» täpsustas Tamm.