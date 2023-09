FC Elva esindusmeeskonna peatreeneriks saab Kaido Koppel

«Oleme olnud pikemat aega uue peatreeneri otsingul ning mul on hea meel, et esindusmeeskonna peatreeneriks saab just Kaido Koppel. Koppel on näinud FC Elva algusaastaid, olnud klubis nii mängija- kui ka treenerirollis ning on saanud palju kogemusi Premiumi liigas. Usun, et nii esindusmeeskonnal kui ka tervel klubil on tema käest võimalik palju õppida. FC Elva eesmärk on tegutseda parema ja sportlikuma Elva ja Lõuna-Eesti nimel ning usun, et Kaido panusega suudame seda eesmärki veelgi paremini täita,» kommenteeris FC Elva tegevjuht Marie Pau.