Galerii ⟩ Moodne lasteaed sai nurgakivi kraanasurina saatel

Lasteaia ehitaja, ettevõtte Ehitustrust juhatuse liige Marko Raudsik sõnas, et kuna valmimisega on kiire, käib töö isegi nurgakivi tseremoonia ajal. «Oleme ehitanud ja ehitamas Tartu linna teisigi haridusasutusi ning kuigi aeg on raske, siis loodan, et suures kärpimistuhinas jätkub linnal ka edaspidi jõudu laste ja õpetajate olmetingimuste parandamiseks,» sõnas Marko Raudsik.

Lasteaia Hellik direktor Karita Rokka sõnas, et kuigi mõnda aega tuleb lasteaiaperel läbi elada asenduspindadel on hea meel jätta minevikku lõputud mured, mis olid seotud vana majaga. Läbi tilkuv katus, ohtlik fassad ja huvitavad torulahendused olid vaid mõned neist. «Aastatetaguses ehitusauditis seisis, et tüüpprojektist sõltumata on kasutatud hoone ehitamisel ebatüüpilisi ehituslahendusi,» meenutas Rokka nüüdseks lammutatud lasteaiahoone eripärasid.

Linnapea Urmas Klaas sõnas, et Helliku lasteaia lapsed saavad enda kasutusse ilusa ja energiasäästliku maja, mis on lisaks atraktiivsele väljanägemisele ka väga lapsesõbraliku ja hubase sisekeskkonnaga. «See on Naerumaa kõrval teine liginullenergia hoonena ehitatud lasteaed Tartus. Lisaks keskkonnahoiule tähendavad sellised hooned linna jaoks tunduvalt väiksemaid ülalpidamiskulusid, mis praegust majandusseisu arvestades pole sugugi vähe tähtis,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Helliku lasteaia uues hoones saab olema kümme rühma. Kahekordse uue lasteiaia netopind saab olema 2422 ruutmeetrit ning sinna tuleb kaks sõime- ja kaheksa aiarühma. Kokku mahutab maja kuni 224 last.

Lasteaed on projekteeritud liginullenergia hoonena. Hoone põhikonstruktsioon on projekteeritud sandwich-tüüpi kolmekihilisest paneelidest, viimistluses kasutatakse heledaid toone, aktsendiks on puidust viimistlusmaterjalid koos puitribistikuga. Klaasidena kasutatakse hoone kõikides külgedes päikesekaitseklaasi, akendena kolmekordse klaaspaketiga passiivmaja aknaid.