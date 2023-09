Ema väitel sai tema pisipoeg lasteaias raske luumurru, lasteaias ei märgatud midagi tavatut

Laps olevat kurtnud valu ning pelgas ühele jalale toetuda. Veidi hiljem tuvastati erakorralise meditsiini osakonnas, et lapse jalaluu on kahest kohast murdunud. Millal täpselt ja kuidas selline raske kehavigastus tekkis, pole lapsevanema väitel teada, kuid ta on veendunud, et see ei saanud aset leida väljaspool lasteaeda. Seepärast kaalub ta politseisse avalduse tegemist, ent pole siiski veel avaldust vormistanud.