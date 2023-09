Tartu Maratoni Klassiku sarja võitja selgub isa ja poja duellis

Võistlussarja Tartu Maratoni Klassik viimase etapi, Tartu linnamaratoni eel on sarja juhtimas eelmise aasta võitja Kristo Prangel. Edu lähima jälitaja, oma isa Rait Pallo ees on napid 35 punkti. Kolmandat kohta on hoidmas Kaspar Neemesto, kelle vahe liidriga on 44 punkti.