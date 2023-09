Uue Teatri teates on kirjas, et Renate Keerdile iseloomulikuks saanud mitte-vihjamine jätab igale vaatajale võimaluse näha nende 16 noore inimese tegevuses just seda, mida ta ise soovib.

«Päva lõpuks, kiigu» autor, lavastaja ja kunstnik on Renate Keerd. Tegemist on tema seitsmenda lavastusega Tartu Uues Teatris ja kindel on see, et ka seekord on fookuses eelkõige inimene.