Buss ja pesumasin hakkasid suitsema ning väikelaps lukustas end tualetti

Kella poole 12 ajal päeval said päästjad teate, et Kambja vallas Lepiku külas suitseb teel reisibuss. Bussis oli ainult juht. Kui päästjad kohale jõudsid, lahtist tuld näha ei olnud. Ilmnes, et kärssas bussi väljalasketoru ümbrus. Tuleoht kõrvaldati käsikustutiga. Buss jäi tee äärde jahtuma, et seejärel remonti siirduda.