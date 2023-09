ELU ISE ⟩ Uderna mõis saab uue katuse. Pööning pakub leide

Selle loo peategelane on papist kast pealkirjaga «Aarded mõisa pööningult». Jutt käib Uderna mõisast, nüüdsest hooldekodust, mille juhataja Anne-Aime Soeson on aastaid organiseerinud seal laiaulatuslikke ehitustöid. Korrastatud on fassaad ja trepid, ehitatud lift, restaureeritud aknad ja uksed, parandatud vundament, remonditud kööki ja keldrit, tube ja koridore, rajatud välisvalgustus – kõike ettevõetut ei jõua loetleda.