Viis aastat tagasi, kui tähistati Elleri kooli 100. aastapäeva ja mängisime vilistlastega Tubina teist sümfooniat, tabas mind äratundmine, et Tubin on 20. sajandi kõige suurem sümfooniline helilooja maailmas. Nõuab suurt julgust, et seda niimoodi öelda, sest see on meil endile teadvustamata.