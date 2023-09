Teadlased õpivad putukaid printima

Nii loodusmuuseumi kui botaanikaaeda esindav harrastusteaduse ekspert Veljo Runnel rääkis, et vajadust 3D-mudelite järele on tuntud nii teaduses kui õppetöös. Ent selleks, et saaks 3D-kujutised luua, on vaja need esmalt ülima täpsusega üles pildistada. Selle tarbeks ehitab Soomest pärit Tartu ülikooli doktorant Toivo Ylinampa robotit, mis aitab makrokaamerat väga stabiilselt liigutada ja hoida.