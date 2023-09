Valmistame toitu umbes 7000 õpilasele ja on täiesti selge, et sada protsenti kõigi meele järele olla on raske. Viime läbi rahulolu-uuringuid ja kui näiteks viis inimest ütleb, et toit on soolane, ning viis inimest ütleb, et toit on mage, siis see tähendab, et valmistame keskmiselt maitsvat toitu. Jah, kõigi meele järele ei saa kunagi olla: on ka neid, kellele ei meeldi supp, ja neid, kellele ei meeldi praad.