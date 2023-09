Supelsooja vett oli pikemalt kui rannavalve tööaega

Võrus Tamula rannas võinuks veel esmaspäeval heisata rohelise lipu, mis märgib muu hulgas, et vesi on vähemalt 18 kraadi soe. Tartus Emajões oli see piir viimati ületatud 15. septembril, Anne kanali kohta mõõtmisandmeid ei ole, aga tavaliselt on seal vesi olnud paar kraadi soojem.