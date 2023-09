Siiri Laidla: pööripäevalapsed

Minu jaoks on see märgilise tähendusega, sest saatuse tahtel olen sel päeval sündinud. Kuna ei tea täpset sünnikellaaega (ei märganud emalt küsida), olen end eluaeg kuidagi pidetuna tundnud. Ühest küljest nagu korraarmastaja «viimast päeva Neitsi», teisalt kaalutlev ja arutleda ihkav Kaalud. Ei tea, kuidas teiste pööripäevalastega lood on: kas nemadki tunnevad vahel, et ei kuulu õieti ei siia ega sinna, ja otsivad oma tõelist mina vaevalisemalt kui teised? Mõistagi ajab selline mõte naerma asjalikke inimesi, kes ei pea horo­skoope ega muud astroloogilist mudru millekski. Inimene on ise oma õnne sepp, usuvad nad. Usuvad seni, kuni toimub ka nende elus midagi, mis sunnib tähtedelt nõu küsima. Või kui mitte tähtedelt, siis oma sisemiselt kosmoselt.