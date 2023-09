Irja Alakivi: kõrghaljastus vaeslapse osas projekteerimisel ja planeerimisel…

Kiirenev kliima soojenemine on äratanud tegudele paljud linnad, kuna just linnades moodustub märkimisväärse osa inimtekkelisest kasvuhoonegaaside koormusest. Kliimakriisiga võitlemiseks on paljud linnad teatanud eesmärgist saavutada lühemas või pikemas vaates kliimaneutraalsus. Juhul kui eesmärk on tõsine, mitte ainult deklaratiivne, tähendab see, et kasvuhoonegaaside teke ja kõrvaldamine on vähemalt tasakaalus. Või antakse teada, kus osa emissioonide koormusest kompenseeritakse. Tühjad sõnad ja sisulise katteta read arengudokumentides (üldplaneering, detailplaneeringud, arengukava, eelarvestrateegia, projekteerimistingimused, heaks kiidetavad projektid) tuleks linnajuhtidel lausumata jätta, veel parem – kirjutada asjadest, nagu nad on.