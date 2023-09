Tartlased saavad esimesena Eestis sõita vesinikubussiga

Tegemist on proovisõitudega, millest võib osa saada tasuta. Muu hulgas on ettevõtmise eesmärk tutvustada tartlastele võimalikke uusi tulevikulahendusi linnatranspordis.

Vesinikubuss sõidab reedel ja laupäeval tavapärase graafiku alusel liinil number 25 ehk marsruudil raudteejaam-bussijaam-ERM.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul soovitakse ühistransporti hoida võimalikult keskkonnasäästlikuna ning seetõttu katsetatakse uudseid lahendusi, mis võimaldavad soovitud suunas liikuda. «Tartu on üks vähestest linnadest Euroopas, kus kogu ühistranspordisüsteem on taastuvkütusele üle viidud. Rohevesinik on tulevikuvaates väga puhas kohalik kütus, mille kasutamisel bussikütusena on heitmeks puhas vesi,» täpsustas ta.

Praegu kehtiva lepingu kohaselt teenindavad biogaasil sõitvad bussid Tartu linnaliine 2029. aasta juunikuuni. Millist kütust kasutatakse bussides pärast seda, on veel lahtine, ent ühe võimaliku variandina kaalutakse just vesinikku.

Tartu linnaliine teenindava Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuhi Ramses Riive sõnul on esimese vesinikubussi saabumine ajalooline sündmus kogu Eesti ühistranspordis, sest sellised bussid pole kunagi varem Eesti teedel sõitnud ega sõitjaid teenindanud. «Selle olulise sammu taga on kõikide partnerite ühine pingutus ja tõsine ettevalmistustöö. Kutsume kõiki julgelt uudistama ja kogema esimest H2-bussiga sõitu Tartus. Pärast seda anname proovisõidu teatepulga järgmiseks kolmeks päevaks üle Tallinnale,» lisas Riive.

Sellega, et vesinikul on suur tulevik, nõustub ka projekti panustav tööstuslike gaaside tootmisega tegelev ettevõte Elme Messer Gaas. «Caetano vesinikubussi demosõidud Eesti linnades annavad meile pildi sellest, et rohevesinikutehnoloogia kasutamine ühistranspordis nõuab terviklahendust alates rohevesiniku tootmisest ja lõpetades vastava taristu loomisega.»