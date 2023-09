Eesti juurtega USA astronaut külastab Ahhaad

Täna on astronaut Hiiumaal ning nädala teisel poolel viibib ta Tallinnas.

Eesti visiidi eesmärk on pidada loenguid haridus- ja teadusprogrammi GLOBE õpilastele, kohtuda valitsuse esindajatega ning tutvuda Eesti kosmose- ja teadusprogrammidega seotud ettevõtetega.

Nicole Aunapu Mannil on Eesti juured. Pealegi on ta esimene Ameerika põlisrahva päritoluga NASA naisastronaut, kes on kosmosesse jõudnud.